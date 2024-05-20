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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أونروا: وصول المساعدات لغزة أمر أساسي لمواجهة النقص الحاد في المياه

أونروا
أونروا
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أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن وصول المساعدات إلى غزة أمر أساسي لمواجهة النقص الحاد في المياه الذي تواجهه الأسر النازحة داخل القطاع، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يجرى انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

أونروا غزة اللاجئين الفلسطينيين