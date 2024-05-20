بايدن: طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين «شائن»

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، استنكاره الشديد لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين. ووصف بايدن هذا الطلب بأنه "أمر شائن"، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وفي بيانه اليوم، قال بايدن: "أريد أن أكون واضحًا: لا يوجد أي تكافؤ بين "موقف" إسرائيل وحركة حماس، مهما كان ما يعنيه هذا المدعي العام".

جاء هذا التصريح بعد أن طلبت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، إصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، ويوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. هذا الطلب أثار ردود فعل واسعة النطاق وفتح باب النقاش حول ممارسات الدول والمنظمات في مناطق النزاع.