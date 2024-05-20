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الثلاثاء 21 مايو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

متظاهرون يطالبون بصفقة تبادل محتجزين فورية يغلقون شارعا يؤدي إلى الكنيست الإسرائيلي

مسيرة لمحتجين إسرائيليين
مسيرة لمحتجين إسرائيليين
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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مشاهد تظهر مسيرة لمحتجين إسرائيليين يجوبون شوارع القدس المحتلة ويطالبون بصفقة فورية لإطلاق المحتجزين من غزة وتبادل الأسرى.

وقالت الإعلامية رغدة منير، إن المسيرة أغلقت الشارع المؤدي إلى الكنيست الإسرائيلي، بالإضافة إلى المسيرة التي جاب بها المحتجون شوارع تل أبيب بالمركبات احتجاجا على فشل الحكومة الإسرائيلية في التوصل حتى الآن إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين.

وأوضحت، أن بعض أهالي المحتجزين اقتحموا جلسة للكنيست الإسرائيلي الذي عاد للانعقاد في إطار دورته الصيفية احتجاجا على تأخر الحكومة في الإفراج عن ذويهم.

https://www.youtube.com/watch?v=mG6Q79G2GOc&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9

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