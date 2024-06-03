لافروف يصل إلى غينيا في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى غينيا، اليوم /الاثنين/ في مستهل جولة أفريقية جديدة.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أنه من المقرر أن يجتمع كبير الدبلوماسيين الروس مع القيادة السياسية للبلاد في كوناكري. وكانت آخر زيارة عمل قام بها لافروف إلى غينيا في فبراير 2013.

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الروسية - في بيان لها - إلى أن "العلاقات الروسية-الغينية ودية. وهناك حوار سياسي نشط".

وفي 27 يوليو 2001، تم التوقيع في موسكو على إعلان مبادئ العلاقات الودية والشراكة بين روسيا وغينيا.

وأضاف البيان أنه منذ عام 2002، تعمل اللجنة الحكومية الدولية الروسية-الغينية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والتجاري.

وفي 27 سبتمبر 2017 خلال اجتماع بين رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين ورئيس غينيا ألفا كوندي، تقرر إنشاء لجنة برلمانية مشتركة بين الجانبين.

