السفير الأمريكي بالرياض: "الاتفاق التاريخي" المنتظر مع السعودية يغير الشرق الأوسط

الإثنين 03/يونيو/2024 - 10:07 ص

وصف سفير الولايات المتحدة لدى السعودية، مايكل راتني، الاتفاق الأمني ​الذي يجري التفاوض عليه حالياً بين الرياض وواشنطن بـ"التاريخي"، معتبراً أن الاتفاق المنتظر "لديه القدرة على تغيير المشهد في الشرق الأوسط نحو الأفضل بشكل جذري".

وأعرب “راتني”، خلال مقابلة في برنامج Frankly Speaking الذي تقدمه كاتي جنسن على موقع صحيفة "عرب نيوز"، الأحد، عن تفاؤله بأن "هذا الاتفاق سيعزز العلاقة الثنائية المستمرة بين البلدين منذ عقود".

وقال السفير الأميركي: "نحن نميل إلى استخدام كلمة (تاريخي) بشكل مُبالغ فيه، لكن أعتقد أن حزمة الاتفاقات هذه ستكون فعلاً تاريخية في مجملها، وستكون قادرة على تغيير المشهد بشكل جذري في الشرق الأوسط نحو الأفضل، فهي تشمل تعاوناً سياسياً وأمنياً، وتكاملاً اقتصادياً".

وأضاف: "هناك دور للفلسطينيين كجزء من ذلك، فقد أوضح السعوديون أن هذا الأمر هو أحد شروطهم، ونحن أيضاً لدينا توقعاتنا الخاصة، فقد عزز الصراع في غزة من مدى إلحاح هذا الأمر، ولذا فإنه يجب أن يكون هناك مسار للمضي قدماً في إقامة دولة للفلسطينيين كجزء من هذا الاتفاق".

وعلى الرغم من الحماس المتبادل بين البلدين للاتفاق، فإن السفير الأمريكي لم يوضح الجدول الزمني المحدد لإبرامه، قائلاً إن "هناك العديد من العناصر التي ما زالت قيد المفاوضات، ولا سيما استعداد إسرائيل للوفاء بالجزء الخاص بها من الصفقة".

وتابع: "لا أعتقد أن هناك أي شخص منخرط في هذه المفاوضات لا يرغب في الانتهاء منها غداً، ولكن بالنظر إلى أمور عدة، تعد جزءاً من هذا الاتفاق، فضلاً عن المناقشات المعقدة للغاية والمليئة بالتفاصيل، فلا أعتقد أنه يمكنني وضع تاريخ محدد لإتمامها، كما أن هناك عناصر أخرى فيها أيضاً، بما في ذلك دور مجلس الشيوخ، وكذلك تأثير الوضع في إسرائيل.. ولذا فإنه بقدر ما نرغب في إنجاز هذه الصفقة، فإننا سنمضي قدماً في العملية بأسرع ما يمكن، وبأقصى قدر ممكن من الجدية، وسنقوم بإتمامها بمجرد وضع كل القطع في مكانها الصحيح".