الشهادة الإعدادية 2024.. الطلاب يؤدون امتحاني "الجبر" والتربية الفنية غدًا

يواصل طلاب الشهادة الإعدادية، غدًا الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وتستمر حتى الأربعاء ٢٠٢٤/٥/٢٢.

ويؤدي الطلاب امتحاني الجبر والاحصاء، فترة أولى لمدة ساعتين، وامتحان التربية الفنية فترة ثانية لمدة ساعتين.

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (٢٠٠١١٩) طالبًا وطالبةً يؤدون الامتحانات فى (١٢٢٣) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الٰـ35.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام أعمال الإمتحانات، حيث تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (نهاية العام) للشهادة الإعدادية.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أيمن موسى، إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجاية والمبانى التعليمية لتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، كذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى وإزالة كافة الإشغالات.

وشدد على عدم منع أى طالب من أداء الامتحان.

كما شدد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان والسماح بتشغيل المراوح الجانبية الموجودة باللجان مع الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد طبيب دائم باللجنة.

ونوه "موسى" بأن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارات التعليمية متواصلة على مدار اللحظة.

كما وجه مديرى عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كلًا فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين، والالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.