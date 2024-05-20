أستاذ قانون دولي: إصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو والسنوار يحدث توازنا لامتصاص غضب الغرب

قال الدكتور حاتم العبد أستاذ القانون الدولي، إن طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وقادة حماس استهدف تحقيق توازن بين الطرفين، حتى لا تغضب المجتمع الغربي الداعمين للكيان الصهيوني .

وأشار العبد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، الى أنه من الناحية القانونية، فما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني يتعارض تماما مع المواثيق الدولية أهمها ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أنه رغم كون مجلس الأمن غير محايد، إلا أنه أصدر في أكثر من موضع ومناسبة قرارات تدين إسرائيل واعتداءاتها السافرة على الشعب الفلسطيني الأعزل.

ونوه أن رفض حماس لقرار المحكمة الجنائية أمر منقطي لأنها حركة مقاومة تدافع عن شعبها، وأحكام القانون الدولي تحمي حق المقاومة في حمل السلاح بوجه اي محتل.

