إصابة شقيقين خلال مشاجرة بالفيوم

أصيب شقيقين بكسور وجروح قطعية في مشاجرة نشبت بين أخرين بقرية هريد الدهشان دائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.



وقال محمد أحمد رياض احد المجني عليهم لـ "البوابة نيوز " ان المشاجرة نشبت اثناء قيام شقيقي الأصغر بالمرور من جوار الجناة ساحبا بيده ماشية ( بقرة) ذاهبا إلى الحقل وكان وقتها هناك جوال ( شوال تبن) فصدمت الماشية اثناء سيرها الجوال فسقط في الأرض فقام أحد الجناة بالتعرض لأخي واستل (منجل) ووضعه على رقبته فدفعه اخي بعيد عن رقبته فقام بإصابته بجرح قطعي باليد وعندما علمت بنشوب المشاجرة ذهبت وفور ابصارهم لي قاموا بالتعدي عليا بالضرب مستخدمين فأس وعصا قاصدين قتلي إلا أنني قمت بتلقي تلك الضربات على يدي محدثين إصابتي.



وكانت البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم ، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا جاء مفاده بنشوب مشاجرة بين أشخاص ووجود مصابين.



على الفور انتقلت قوات وحدة مباحث مركز شرطة إطسا إلى موقع الحادث وكشفت المعاينة الأولية آلتي أجراها الرائد هيثم طلبه رئيس مباحث المركز أن المشاجرة نشبت بين كلا من محمد . أ ر . 28 سنه وشقيقه محمود . أ ر. 24 سنة ضد كلا من محمد. أ .أ 43، رمضان . م .أ، محمد . ر 47 سنة وجميعهم مقيمين بقرية هريد الدهشان دائرة المركز ،تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم فيما حررت الجهات الأمنية.

وتحرر المحضر رقم 18373 جنح مركز إطسا لسنة 2024 وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.