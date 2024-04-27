ليفربول يسقط في فخ ويستهام بالدوري الإنجليزي

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل مع مضيفه ويستهام يونايتد، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد لندن الأولمبي، في إطار منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز هدف ويستهام، المهاجم جارود بوين في الدقيقة 43 بعد استغلال تمريرة عرضية من زميله محمد قدوس، وتعادل أندرو روبرتسون في الدقيقة 48 بتسديدة قوية من على منطقة الجزاء.

وسدد كودي جاكبو كرة في الدقيقة 65 اصطدمت بلاعب ويستهام توماس سوسيك ودخلت الشباك، لكن نجح ميشيل أنطونيو في إحراز هدف التعادل من رأسية في الدقيقة 77.

وشهدت المباراة مشادة كلامية بين النجم المصري محمد صلاح ومدرب ليفربول يورجن كلوب، بعدما فاجأ الجميع بقراره استبعاد صلاح من تشكيل الفريق الأساسي للمباراة وأجلسه على دكة البدلاء للمباراة الثانية على التوالي علما بأنه دفع بالعديد من الوجوه الشابه مثل هارفي إليوت وكودي جاكبو.

وبهذا التعادل، فقد ليفربول فرصته الأخيرة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، واحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، فيما جاء ويستهام في المركز الثامن برصيد 49 نقطة.