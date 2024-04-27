المشدد 6 سنوات لـ سائق يتاجر في المخدرات بأسيوط

عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت،سائق بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة بقرية المندرة قلبي بمركز منفلوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، و أمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن و طارق فارس .

تعود وقائع القضية رقم 3988 لسنة 2024 جنايات مركز منفلوط الى ورود معلومات للملازم أول سراج الدين شعبان معاون مباحث مركز شرطة منفلوط من احد مصادره السرية تفيد قيام المتهم " أدهم . ح . أ " 38 عاما ، سائق ، ومقيم قرية المندرة قلبي بحيازة وإحراز مواد وعقاقير مخدرة بقصد الاتجار فيها والتربح منها بصورتي نصف الجملة والقطاعي متخذا من مسكنه وملحقاته مكانا لإخفائها .

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الملازم أول سراج الدين شعبان معاون مباحث مركز شرطة منفلوط قوة من أفراد الشرطة استهدفت مكان تواجد المتهم أثناء مزاولة نشاطه بقرية العزية التابعة لمركز منفلوط وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 12 لفافة بداخلها مادة " الشابو " وكذا 17 قطعة صغيرة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي 325 جنيها وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع .