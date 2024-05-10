لا مقومات للحياة.. نازحو غزة يواجهون مصيرا مجهولا مع استمرار العدوان الإسرائيلي (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: « لا مقومات للحياة.. نازحو غزة يواجهون مصيرا مجهولا مع استمرار العدوان الإسرائيلي».

بأغراض رثة وبلا أي مقومات للحياة، يبحث نازحون من مدينة رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة عن أي مأوى يحميهم من الموت بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أزمة متجددة لا يكفي الغزيين خوضها مرة واحدة كي يظلوا على قيد الحياة في قطاع غزة الذي لم يسلم فيه شبر من آثار العدوان الإسرائيلي الغاشم، حتى مع زعم حكومة الاحتلال أنها وفرت مناطق آمنة للمدنيين في وسط القطاع بعيدا عن رفح الفلسطينية التي تشهد قصفا متواصلا خاصة على المناطق الشرقية.

الدبابات الإسرائيلية التي استولت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، قطعت طريقا حيويا لإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، ووفقا للأمم المتحدة أدت هذه الخطوة إلى إجبار 80 ألف نازح على الفرار من مدينة رفح الفلسطينية خلال أسبوع واحد.