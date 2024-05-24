بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات اليوم الجمعة 24 مايو 2024

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، يوم الجمعة 25 مايو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

أهم أخبار المحافظات

بسبب التكييف.. حريق داخل عناية مستشفي السنطة دون وقوع إصابات

‏https://www.albawabhnews.com/5010275

غدًا.. بدء امتحانات الدبلومات الفنية النظرية في البحيرة

https://www.albawabhnews.com/5010203

إقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية بعد الانتهاء من الامتحانات.. صور

https://www.albawabhnews.com/5010026

إصابة 10 عمال.. السيطرة على حريق بأحد المطاعم في الشرقية

https://www.albawabhnews.com/5009997

مصرع شخصين.. انتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق منزل بكفر شكر

https://www.albawabhnews.com/5009959

"نورهان".. عرض لفرقة العقاد المسرحية بأسوان

https://www.albawabhnews.com/5010188

طلاب وقيادات البرمجة والتكنولوجيا حول العالم يتنافسون فى أكبر وأقدم مسابقة للبرمجيات

https://www.albawabhnews.com/5010062

ضبط تشكيل عصابي بحوزته 7 كيلو حشيش وآيس بالقليوبية

https://www.albawabhnews.com/5009989

وكيل تعليم مطروح يشيد بنجاح منظومة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة

https://www.albawabhnews.com/5010008

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

https://www.albawabhnews.com/5009892