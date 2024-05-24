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السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات اليوم الجمعة 24 مايو 2024

بر مصر| نشرة أخبار
بر مصر| نشرة أخبار المحافظات
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تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، يوم الجمعة 25 مايو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

أهم أخبار المحافظات

بسبب التكييف.. حريق داخل عناية مستشفي السنطة دون وقوع إصابات

‏https://www.albawabhnews.com/5010275

غدًا.. بدء امتحانات الدبلومات الفنية النظرية في البحيرة

https://www.albawabhnews.com/5010203

إقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية بعد الانتهاء من الامتحانات.. صور

https://www.albawabhnews.com/5010026

إصابة 10 عمال.. السيطرة على حريق بأحد المطاعم في الشرقية

https://www.albawabhnews.com/5009997

مصرع شخصين.. انتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق منزل بكفر شكر

https://www.albawabhnews.com/5009959

 "نورهان".. عرض لفرقة العقاد المسرحية بأسوان

https://www.albawabhnews.com/5010188

طلاب وقيادات البرمجة والتكنولوجيا حول العالم يتنافسون فى أكبر وأقدم مسابقة للبرمجيات

https://www.albawabhnews.com/5010062

ضبط تشكيل عصابي بحوزته 7 كيلو حشيش وآيس بالقليوبية

https://www.albawabhnews.com/5009989

وكيل تعليم مطروح يشيد بنجاح منظومة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة

https://www.albawabhnews.com/5010008

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

https://www.albawabhnews.com/5009892

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