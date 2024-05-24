مصرع شخصين.. انتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق منزل بكفر شكر

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق اندلع في عقار مكون من 4 طوابق في مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، ونتج عنه مصرع شخصين، وأصيب آخر.

جرى نقل الجثتين لمستشفى كفر شكر، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وملابستها وسؤال أهلية المتوفين.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في منزل مكون من أربع طوابق بقرية أسنيت بكفر شكر.

جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع شخصين وإصابة آخر جراء الحريق، وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.

في وقت سابق كان قد نشب حريق، في شركة طنطا للزيوت في مدينة بنها بالقليوبية، وجرى الدفع بـ سيارات الإطفاء، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في شركة طنطا للزيوت بالقليوبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وجود مشكلة في فلتر الزيت الخاص بالشركة بسبب حرارة الجو وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق إلى المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة.