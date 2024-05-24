التعليم توجه تعليمات لأبناؤنا في الخارج

أتاحت وزارة التربية والتعليم خاصية استكمال رفع ملفات الإمتحانات التى لم يتمكن أولياء الأمور أبنائنا فى الخارج للعام الدراسي (2023 / 2024)، رفعها أثناء أيام الامتحانات بسبب تعرضهم لمشكلات تقنية، وكذلك خاصية استبدال ملفات الامتحانات التى قام أولياء الأمور برفعها على المنصة عن طريق الخطأ، وذلك عقب انتهاء جميع ايام الامتحانات وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024.

يأتي ذلك استجابة للشكاوى التى تقدم بها بعض السادة أولياء الأمور على بوابة الشكاوى التابعة للمنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج.

وتهيب الوزارة أولياء الأمور سرعة الإنتهاء من توفيق أوضاع أوراق امتحانات أبنائهم الطلاب بالطرق المعلن عنها من خلال المنصة وخلال المدة المقررة والمشار إليها سابقا.