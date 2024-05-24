رئيس النواب الأردني: كافة مؤسساتنا قدمت ما يميله الضمير تجاه الأشقاء في غزة

أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني قدم الواجب الذي يمليه الضمير تجاه الأشقاء في قطاع غزة، ساعيا لوقف الحرب الغاشمة عليهم.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني -في تصريح إعلامي اليوم الجمعة- إن العاهل الأردني قام بكسر الحصار على القطاع وكذلك قدمت الملكة رانيا العبدالله وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة سلمى، وكافة مؤسسات وأبناء شعبنا الأردني ما يميله واجب الضمير تجاه الأشقاء في غزة.

وأضاف أن الأردن بحكمة الملك عبدالله الثاني يحظى على الدوام بتقدير واحترام وثقة الأسرة الدولية، وقد تمكنا من تجاوز عديد التحديات والضغوط واقتصادنا الوطني مستقر وآمن.

ولفت إلى أن الدولة الأردنية بتوجيهات الملك عبد الله الثاني، تسير بقوة وثبات في مسار التحديث الشامل، والذي يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتمكين المرأة والشباب.

وقال "يحتفل أبناء شعبنا بمناسبات عزيزة على القلوب، وتوجت الاحتفالات بعيد الإستقلال ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى، بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس الملك عبد الله الثاني على العرش، حيث شهدنا ربع قرن من العطاء والإنجاز ومواصلة مسيرة التحديث والبناء".

وأشار إلى أن مجلس الأمة أقر سلسلة قوانين تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن السيبراني، مؤكدا أهمية مواكبة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها بالشكل الصحيح. واختم الصفدي تصريحاته بالقول: "هويتنا واضحة، ولاء للملك، وانتماء لثرى الأردن الطاهر"، لافتا إلى أن الأردن يسير بالاتجاه الصحيح نحو حكومات برلمانية حزبية برامجية.