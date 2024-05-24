مصرع 3 أطفال غرقا .. سقطوا بمياه محطة رفع في البحيرة

لقى 3 أطفال مصرعهم غرقا، اليوم الجمعة، جرفهم التيار أثناء قيامهم بالاستحمام بمحطة رفع رى زراعى بناحية قرية النجاح بمركز بدر بمحافظة البحيرة، تمكنت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية بالإشتراك مع الأهالى من انتشال الجثامين الثلاثة وتم نقلهم مشرحة مستشفى بدر المركزى وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز شرطة بدر بتلقيه بلاغا من الأهالى بغرق 3 أطفال بمياه رافع محطة رى بناحية قرية النجاح بدائرة المركز، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين من المعاينة الأولية وجود ملابس الأطفال الثلاثة على شاطئ المجرى المائي للمحطة ووجود الجثامين الثلاثة طافية على سطح المياه بالقرب من بعضها، حيث تم الدفع بقوات ورجال الإنقاذ النهرى وتم إنتشال الجثث الثلاثة وتبين أنها لكل من:" مصطفى سيد أحمد حامد 9 سنوات ومقيم عزبة الفدان التابعة لقرية النجاح، رمضان عمر على جودة 9 سنوات ويوسف محمد على عبد الرحمن 9 سنوات"، ومقيم نفس العنوان.

وكشفت التحريات الأولية والمعاينة أن المجنى عليهم لقوا حتفهم غرقا لعدم إجادتهم السباحة، تم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بإنتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفين لرحمة الله لبيان أسباب الوفاة.

حادث تصادم بين 3 سيارات بصحراوي البحيرة

كان قد شهد الطريق الصحراوي ( القاهرة-الإسكندرية)، بالقرب من الكيلو 76 باتجاه الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، أمس الخميس، حادث تصادم بين 3 سيارات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالكيلو 76 بالطريق الصحراوي ( القاهرة - الإسكندرية) بين 3 سيارات، وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا تم نقلهم لمستشفي وادي النطرون التخصصي، لتقديم الإجراءات الطبية اللازمة لتقديم الرعاية والعلاج المناسب لهم.

المصابين هم كلًا من:" م.ع، 35 سنة، من المنوفية، كدمات متفرقة بالجسم، م.خ، 32 سنة، من المنوفية، كدمات متفرقة بالجسم، ع.ع، 33 سنة، من المنوفية، كدمات متفرقة بالجسم، ك.ح، 25 سنة، من الإسكندرية، كدمات متفرقة بالجسم، م.د، 28 سنة، من الإسكندرية، كدمات متفرقة بالجسم، ع.م، 40 سنة، من المنوفية، كدمات متفرقة بالجسم، ا.ك، 27 سنة، من المنوفية، كدمات متفرقة بالجسم، ا.م، 45 سنة، من الإسكندرية، كدمات متفرقة بالجسم، ه.ح، 46 سنة، من رشيد، كدمات متفرقة بالجسم، م.ع، أنثى، 44 سنة، من الإسكندرية، كدمات متفرقة بالجسم، س.م، 50 سنة، من الإسكندرية، كدمات متفرقة بالجسم"، جرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

مديرية الصحة بالبحيرة ترفع حالة الطوارئ في مستشفيات الطريق الصحراوي

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، عن رفع حالة الطوارئ باستمرار في مستشفيات الطريق الصحراوي ومستشفيات وادي النطرون التخصصي والنوبارية، استعدادًا لاستقبال أي حالة طارئة، وفي إطار الحرص الدائم من قِلتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية والتأكد من توفر الإمكانيات اللازمة للتعامل مع أي حوادث طارئة أو حالات طبية ملحة.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريحات لـ " البوابة نيوز"، توفير الرعاية الفورية والمتخصصة، تعزيز التجهيزات الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة في هذه المستشفيات، مشيرًا إلي إنه يتم تدريب الفرق الطبية على التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الرعاية اللازمة بشكل سريع وفعال.

وشدد وكيل الوزارة، على استعداد المستشفيات التابعة للمديرية، التام للتعامل مع أي طارئ صحي وتوفير الرعاية اللازمة في أي وقت.