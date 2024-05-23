ضبط 20 طن قمح داخل أحد المخازن في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ حملات مكبره بمتابعة سمير البلكيمي وكيل المديرية وأسفرت تلك الحملات بمركز الرحمانية عن ضبط 100 كجم فول مجروش مجهول المصدر و3 تجار تموينين لغلقهم محلاتهم فى أوقات العمل الرسمية ومحل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وبمركز شبراخيت تم ضبط 20 طن قمح داخل أحد المخازن و 5 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر و50 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و10عبوة بويات منتهية الصلاحية وكرتونة مبيدات زراعيه و 100علبة سجائر مجهولة المصدر كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وبحملات مماثلة بمركز الدلنجات تم ضبط 1000 لتر سولار تم تجميعهم داخل أحد محطات الوقود بغرض التربح والكسب غير المشروع و 3000 لتر سولار داخل عهد باطنية غير مرخصة بالإضافة لضبط 23 شيكارة سماد محظور تداوله بالأسواق.

في ذات السياق تم تنفيذ حملة بدمنهور بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية بالبحيرة أسفرت عن ضبط 180صنف أدوية غير صالحة للإستهلاك الآدمي و2560 عبوة لعدم الترخيص ولسوء التخزين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

على جانب آخر، أكدت الدكتورة نائب محافظ البحيرة على استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، مشيرةً إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

كما أشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 211 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

ووجهت بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام.