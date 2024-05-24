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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تنهي الاتفاقية الخاصة بالأسلحة النووية مع اليابان

روسيا
روسيا
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، إنهاء الاتفاقية مع اليابان الخاصة بالتخلص من الأسلحة النووية الخاضعة للتخفيض.

وبحسب بيان نُشر عبر البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، فإنه "تقرر في 21 مايو 2024 إنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة اليابان بشأن التعاون للمساعدة على إزالة الأسلحة النووية الخاضعة للتخفيض في روسيا، وإنشاء لجنة للتعاون لهذه الأغراض".

وذكر البيان، الذي نشرته وسائل إعلام روسية، بأنه "تم التوقيع على هذه الاتفاقية في طوكيو في 13 أكتوبر 1993".

يذكر أن موسكو قررت في عام 2022 وقف محادثاتها مع طوكيو بشأن عقد معاهدة سلام بين البلدين؛ بسبب فرض اليابان تقييدات أحادية الجانب على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إذ انتقدت موسكو السياسة اليابانية ووصفتها بـ"العدائية وغير الودية".

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