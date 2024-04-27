مشادة كلامية بين صلاح وكلوب خلال مباراة ويستهام (فيديو)

شهدت مباراة ليفربول ضد ويستهام يونايتد، التي أُقيمت اليوم في الدوري الإنجليزي، حادثة مثيرة للجدل، تمثلت في مشادة كلامية بين النجم المصري محمد صلاح ومدربه الألماني يورجن كلوب.

وفاجأ كلوب، الجميع بقراره استبعاد صلاح من تشكيل الفريق الأساسي للمباراة ضد ويستهام وأجلسه على دكة البدلاء للمباراة الثانية على التوالي علما بأنه دفع بالعديد من الوجوه الشابه مثل هارفي إليوت وكودي جاكبو.

وقرر كلوب إدخال صلاح في الدقيقة 79 من المباراة، مع تعادل ليفربول بنتيجة 2-2، وذلك بدلاً من لويس دياز.

وأظهر صلاح غضبه من قرار إجالسه على دكة البدلاء، وتوجه مباشرةً إلى كلوب قبل دخوله إلى الملعب، وتبادلا بعض الكلمات الحادة.

وتدخل زملاء صلاح وحاولو التهدئة بينه وبين كلوب، لكنّ صلاح بدا غاضبًا للغاية، وأطلق جمهور ليفربول صيحات استهجان ضد كلوب، تعبيراً عن عدم رضاهم عن قرار كلوب.

