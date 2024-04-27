أهم 5 خضراوات تساعد فى ترطيب جسمك خلال الصيف.. تعرف عليها

يعد إضافة الخضراوات المعروفة بمكوناتها العالية من الماء إلى النظام الغذائي، خاصة في فصل الصيف يجعلك تحقق أهدافك اليومية من احتياجات جسمك من العناصر الغذائية، وفقًا لتقرير موقع "Health line".



أهم 5 خضراوات تساعد فى ترطيب جسمك فى الصيف:



الخيار

من أفضل الخضروات التى تساعد على الترطيب، إذ يحتوى على حوالى 95% من الماء، كما أن سعراته الحرارية قليلة ، ما يجعله مكون مثالي لوجبة خفيفة وبالاخص راغبي التخسيس الذين يتطلعون إلى تخسيس الوزن أو إنقاصه، كما أن الخيار غنى بفيتامين K والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين والفلافونويد، والتى تساهم فى تقليل الالتهاب وتعزيز صحة الجلد.

الكرفس

يحتوى على نسبة عالية من الماء أكثر من 95٪، ومنخفض السعرات الحرارية وغنى بالألياف حيث يحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتنظيم ضغط الدم، كما أنه غنى بفيتامينات A وC وK، بالإضافة إلى المعادن مثل البوتاسيوم والفولات.

الطماطم

نسبة الماء في الطماطم حوالى 94٪، فهى غنية بمضادات الأكسدة بما فى ذلك الليكوبين، ولها فوائد صحية كثيرة منها ، تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، وتعد الطماطم مصدرا مفيدا لفيتامينات A وC وK، بالإضافة إلى البوتاسيوم والفولات.

الفلفل الحلو

يعتبر الفلفل الحلو، غني بفيتامين c وهو من الخضروات المرطبة التي تحتوي علي من 92 إلى 94%، كما أنها غنية بفيتامين C، وتحتوي علي مضادات الأكسدة بما فى ذلك البيتا كاروتين واللوتين والكيرسيتين، والتى تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف.

الكوسة

تحتوى على نسبة 95٪ من الماء، مصدر غني بالألياف والفيتامينات C وK والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة مثل الكاروتينات والفلافونويد، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية .