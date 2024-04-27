اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، أن وسائل الإعلام الفلسطينية أكدت اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، بعد اقتحامها بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وقالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الانتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر 2023، لا تزال متواصلة إلى 2024، بالإضافة إلى وجود حالة من الغليان في الضفة الغربية مستمرة بسبب تصاعد العدوان الإسرائيلي في ظل اعتداءات الاحتلال المتكررة بحق أهالي الضفة الغربية.

واستكملت السلامين، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن عددًا من الفلسطينيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال منذ منتصف الليلة الماضية في مدينة جنين، وهما الشابين مصطفى عابد من كفردان، والآخر هو أحمد شواهنة من بلدة سيلة الحارثية.