جوجل يختبر ميزة جديدة في Gmail

يختبر جوجل ميزة جديدة في تطبيق Gmail تهدف إلى تسهيل قراءة رسائل البريد الإلكتروني الطويلة، وذلك من خلال مساعد الذكاء الاصطناعي التابع لها Gemini. تشمل الميزة الجديدة القدرة على تلخيص الرسائل البريدية وعرضها في قائمة نقاطية مختصرة.

وبحسب لقطات الشاشة المنشورة، فإن زر "لخص هذا البريد Summarize This Email" سيظهر عند فتح رسالة البريد الإلكتروني في Gmail، حيث يمكن للمستخدمين النقر عليه للحصول على ملخص مختصر للرسالة.

ومن الميزات الإضافية التي تقدمها Gemini، إمكانية تقديم تقييم للملخص المقدم عن طريق زر الإعجاب أو الاستياء، بالإضافة إلى الخيار لنسخ الملخص للاحتفاظ به لاحقًا، ومن المتوقع أن تكون هذه الميزة مفيدة خصوصًا مع رسائل البريد الإلكتروني ذات الطول الكبير التي قد يستغرق القراءة فيها وقتًا طويلاً.

وعلى الرغم من أن الميزة الجديدة ما زالت مخفية في تطبيق Gmail، إلا أن بعض الباحثين تمكنوا من الوصول إليها والاستفادة منها، مما يشير إلى أنها قد تُطرح لاحقًا بالتزامن مع مؤتمر جوجل للمطورين Google I/O 2024 المقرر عقده منتصف شهر مايو المقبل.

ويعمل جوجل أيضًا على مزايا أخرى لإضافتها داخل تطبيق Gemini، بما في ذلك القدرة على تلخيص ملفات PDF وغيرها من المستندات، ولكن قد تكون تلك الميزة متاحة فقط للمشتركين في خدمات ورك سبيس.

ويُذكر أن جوجل قد أتاحت Gemini للعمل على إصدارات أندرويد الأقدم مثل أندرويد 10 و11، ومن المقرر أن يحل محل مساعد جوجل Google Assistant في النسخ القادمة.