بن جفير: ألا يمكننا قتل المستسلمين بدلا من اعتقالهم؟

في اجتماع مجلس الوزراء الأمني الأخير، أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن جفير، الدهشة بسؤال موجه إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هاليفي، وشكك بن جفير في ممارسة الجيش الإسرائيلي لاعتقال أعضاء حماس بدلا من اللجوء إلى القوة المميتة، متسائلا: "ألا يمكننا قتل الناس بدلا من اعتقالهم؟".

وفقا لجيورزاليم بوست، جرى تبادل الحديث بينما أطلع اللفتنانت جنرال هاليفي، الوزراء على استسلام مئات واعتقالهم خلال العمليات الأخيرة، وشدد على سياسة الجيش الإسرائيلي المتمثلة في الامتناع عن إطلاق النار على أولئك الذين يستسلمون، قائلاً: "نحن لا نطلق النار على أولئك الذين يستسلمون، نحن نعتقل أولئك الذين يرفعون أيديهم".

أثار استفسار بن جفير انتقادات حادة من وزير الزراعة آفي ديختر، الذي شكك في ولاء بن جفير، قائلاً: "أنا أستمع إليك ولست متأكدًا مما إذا كنت وزيرًا في إسرائيل أو في دولة أخرى".

وقد أبرزت المناقشة الساخنة وجهات النظر المختلفة داخل الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالتكتيكات العسكرية ومعاملة المسلحين الأسرى، وبينما تعكس تصريحات بن جفير موقفًا يدعو إلى اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية.

خلفية هذا النقاش هي العمليات الإسرائيلية الأخيرة في غزة، بما في ذلك الانسحاب من مستشفى الشفاء بعد اعتقال أكثر من 200 .