الأمن يكشف حقيقة احتجاز الطفل «يوسف» تحت الأرض بالقليوبية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان “الطفل يوسف العائد من الموت يروى تفاصيل احتجازه تحت الأرض”، يظهر خلاله أحد الأشخاص ونجله يدعيان قيام عدد من الأشخاص "مجهولين" بالتعدى على نجله واحتجازه حال مشاهدته لهم أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنطقة شبرا الخيمة في القليوبية.



وقال بيان أمني، اليوم السبت: "بالفحص تم تحديد الشخصين الظاهران بمقطع الفيديو (سائق "له معلومات جنائية" ، نجله - مقيمان بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة) وتبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بتاريخ 24/3/2024 بين طرفين بدائرة القسم لخلافات المصاهرة والجيرة تدخل فيها نجل الشخص الظاهر بمقطع الفيديو لمناصرة أحد أطرافها تربطه به صلة قرابة، مما أدى لحدوث إصابته بكدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة بالجسم وتم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.

عقب ذلك اتفق الأول مع الطرف محدث إصابة نجله على التحصل منهم على مبلغ مالى كتعويض عن إصابته ولعدم وفائهم بذلك قام بتصوير المقطع المشار إليه بمشاركة نجله بإدعاءات كاذبة بزعم استمرار إصابة نجله "رغم شفائه" بقصد التشهير بهم وتم ضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

