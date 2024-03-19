إصابة خطيرة تضرب حارس ريال مدريد من جديد.. والكشف عن مدة غيابه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، خلال التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت في مقر تدريبات النادي الملكي.

وعاد كورتوا، لتدريبات ريال مدريد الجماعية في الشهر الماضي، بعد فترة غياب طويلة تصل إلى 6 أشهر بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأصيب كورتوا بالرباط الصليبي قبل انطلاق الموسم الحالي، وتحديدًا في شهر أغسطس الماضي، ليخضع لعملية جراحية للتخلص من إصابته ويغيب عن مباريات الميرينجي طوال هذه الفترة.

ولحقت الإصابة من جديد بحارس مرمى الريال، حيث نشر النادي الإسباني بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، يعلن من خلاله: «إصابة تيبو كورتوا بتمزق في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى».

وأكد البيان: «أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا تيبو كورتوا، ـنه يعاني من تمزق في الغضروف الهلالي الداخلي في ركبته اليمنى».

وأتم الملكي في بيانه: «وقعت الإصابة خلال تدريبات اليوم.، سيتم متابعة تطور حالته».

ولم يكشف ريال مدريد أي تفاصيل أخرى عن إصابة كورتوا، ولم يوضح مدة غياب حارسه بسبب هذه الإصابة الخطيرة بعد الرباط الصليبي.

ولكن كشفت صحيفة «آس» الإسبانية، منذ قليل، أنه من المتوقع أن يغيب تيبو كورتوا عن المشاركة مع ريال مدريد لمدة تتراوح بين 6 إلى 7 أسابيع بسبب إصابة تمزق في الغضروف المفصلي الداخلي.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب مركز الوصافة بـ64 نقطة.