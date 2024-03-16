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السبت 16 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

خيتافي يمنح ريال مدريد هدية بإسقاط جيرونا في الدوري الإسباني

مباراة جيرونا وخيتافي
مباراة جيرونا وخيتافي
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منح فريق خيتافي هدية إلى ريال مدريد، بإسقاط ضيفه جيرونا بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف سجله يلو سانتياجو في الدقيقة 33 من صناعة ألايكس موريبا.

وفي الشوط الثاني، حافظ خيتافي على تقدمه على الفريق الأندلسي، لتنتهي المباراة بفوز الفريق المدريدي.

وبذلك، أهدى خيتافي، جاره ريال مدريد هدية على طبق من ذهب للانقضاض على لقب الدوري الإسباني، وذلك بتوسيع الفارق على صدارة الليجا الإسبانية إلى 10 نقاط بعد خسارة جيرونا اليوم.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد جيرونا عند 62 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ليتسع الفارق مع ريال مدريد متصدر الترتيب إلى 10 نقاط كاملة، بينما رفع خيتافي رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع.

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