ريال مدريد يزيح جيرونا من قمة الدوري الإسباني برباعية نظيفة

سحق فريق ريال مدريد، ضيفه جيرونا برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وتعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، هي مواجهة بين أول وثان ترتيب الدوري الإسباني، نجح خلالها الملكي في إزاحة منافسه من القمة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الريال بهدفين دون رد، إذ افتتح البرازيلي فينسيوس جونيور التهديف مبكرًا في الدقيقة السادسة من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، بعدما استلم تمريرة زميله فيديريكو فالفيردي.

وأضاف الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، الهدف الثاني للميرينجي في الدقيقة 35، بعدما انفرد بحارس مرمى جيرونا بعد تمريرة حاسمة من فينسيوس.

وفي الشوط الثاني، عاد بيلينجهام للتسجيل مجددًا في الدقيقة 54، ليغادر بعدها ملعب اللقاء بعد تعرضه للإصابة.

واختتم البرازيلي الآخر رودريجو جوس الرباعية في الدقيقة 61 من صناعة فينسيوس، قبل أن يهدر المهاجم خوسيلو ركلة جزاء في الدقيقة 90+1.

وبتلك النتيجة، وصل ريال مدريد إلى النقطة 61، ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني عن ملاحقه جيرونا، صاحب المركز الثاني، الذي تجمد رصيده عند 56 نقطة.