قمة الدوري الإسباني.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة جيرونا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة جيرونا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، غدًا السبت، نظيره جيرونا في قمة الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو، في اللقاء الذي ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الثنائي البرازيلي، فينسيوس جونيور ورودريجو جوس، هجوم الملكي أمام الفريق الكتالوني، بدعم هجومي من الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام.

ويعاني الريال قبل مواجهة اليوم، من الغيابات على مستوى خط الدفاع، لاسيما بعد إصابة الألماني أنطونيو روديجير، ليصبح الميرينجي بدون قلب دفاع أمام جيرونا.

واضطر أنشيلوتي إلى الدفاع بالظهير الأيمن داني كارفخال، ولاعب خط الوسط أوريلين تشواميني في قلب الدفاع في المباراة المنتظرة بين أول وثان ترتيب الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا الوصيف حتى الآن.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة جيرونا

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - داني كارفخال - أوريلين تشواميني - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينسيوس جونيور - رودريجو جوس.