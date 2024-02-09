الملكي يستعيد فينيسيوس.. قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة جيرونا، في قمة الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، غدًا السبت، نظيره جيرونا في قمة الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

وشهدت قائمة الملكي للمباراة، عودة المدافع الألماني أنطونيو روديجير عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

كما استعاد الريال، خدمات البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد غيابه عن مباراة ديربي مدريد السابقة في الليجا للإصابة.

وتعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، هي مواجهة بين أول وثان ترتيب الدوري الإسباني، إذ يتصدر الميرينجي الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الفريق الكتالوني.

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: أندريه لونين، كيبا، دييجو بينيرو.

خط الدفاع: داني كارفخال، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، جاكوبو رامون.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، براهيم دياز.