خطوة نحو ريال مدريد.. مبابي يقرر الرحيل عن باريس سان جيرمان

قرر كيليان مبابي، اليوم السبت، الرحيل عن ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليقترب من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

وأكدت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي مبابي سيغادر باريس سان جيرمان، واختار ريال مدريد وجهته المقبلة.

وكشفت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، أن مبابي لا يريد الاستمرار مع باريس سان جيرمان، وقرر الانتقال إلى ريال مدريد، اعتبارًا من الموسم الجديد.

وينتهي عقد مبابي مع الفريق الباريسي بنهاية الموسم الجاري 2023-2024، وكان قائد منتخب فرنسا، أبلغ إدارة البي إس جي بعدم تفعيل بند التجديد لموسم ثالث حتى صيف عام 2025.

وأفادت الصحيفة الفرنسية، بأن مبابي قرر مغادرة الدوري الفرنسي في نهاية الموسم والانضمام إلى أكبر ناد في العالم، والذي كان ينتظره دائمًا.

وكانت هناك مفاوضات عديدة على مدار السنوات الماضية من جانب ريال مدريد لضم مبابي، ولكن المطالبات المالية من فريق العاصمة الفرنسية للتخلي عن خدمات اللاعب حالت دون ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيليان مبابي، قرر بالفعل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل وهذا قراره النهائي، ليتبقى الإعلان الرسمي عن الصفقة المنتظرة للملكي.