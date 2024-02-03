«مبابي» كلمة السر.. باريس سان جيرمان يتخطى ستراسبورج بالدوري الفرنسي

تخطى فريق باريس سان جيرمان، عقبة نظيره ستراسبورج بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على ملعب دو لامينو، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

واستطاع سان جيرمان، الفوز على ستراسبورج خارج الديار بقيادة نجمه كيليان مبابي، الذي كان له دورًا كبيرًا في تحقيق الانتصار ومواصلة تصدر فريقه لجدول ترتيب الدوري الفرنسي.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الباريسي بهدف للا شئ، حيث شهد شوط المباراة الأول، إهدار مبابي ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، قبل أن يرد حبيب ديارا لاعب ستراسبورج بكرة اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 20.

ولكن نجح مبابي في قص شريط أهداف المباراة في الدقيقة 31 من صناعة الإسباني ماركو أسينسيو الذي استغل خطأ حارس الخصم أمام منطقة الجزاء، ليضع فريق العاصمة الفرنسية في المقدمة.

وفي الشوط الثاني، رد مبابي الهدية لزميله أسينسيو بصناعة هدف له في الدقيقة 49، لتستمر هذه النتيجة حتى الدقيقة 68، حينما قلص ديلان باكوا الفارق لأصحاب الأرض، قبل أن تنتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان على ستراسبورج بنتيجة 2-1.

وبهذا الفوز، ظل باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة، بينما تجمد رصيد ستراسبورج عند 25 نقطة في المركز العاشر.