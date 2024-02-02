مبابي على رأس تشكيل باريس سان جيرمان في مواجهة ستراسبورج

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ستراسبورج، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

ويحل فريق باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره ستراسبورج بملعب دو لامينو، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد كيليان مبابي على رأس تشكيل باريس سان جيرمان، إذ يقود الهجوم بمعاونة راندال كولو مواني، والإسباني ماركو أسينسيو.

يجلس شقيق كيليان مبابي، إيثان على مقاعد بدلاء البي إس جي، رفقة المهاجم البرتغالي جونسالو راموس.

ويحتل باريس سان جيرمان، صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 44 نقطة، بفارق 6 نقاط عن نيس الوصيف حتى الآن، بينما يأتي ستراسبورج في المرتبة العاشرة وفي رصيده 25 نقطة.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ستراسبورج

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: وارن زائير إيمري - ماركينيوس - بيرالدو - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: كارلوس سولير - أوجارتي - فابيان رويز

وفي الهجوم: راندال كولو مواني - كيليان مبابي - ماركو أسينسيو.