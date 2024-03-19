اقرأ غدا في "البوابة".. أكبر مقبرة في العالم.. منع مدير الأونروا من دخول غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 20 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أكبر مقبرة في العالم.. منع مدير الأونروا من دخول غزة

جبروت صهيوني.. نتنياهو لبايدن: مصممون على تحقيق جميع أهداف الحرب

الرجل الثاني.. البيت الأبيض: وفاة مروان عيسى الرجل الثاني في الجناح العسكري لحماس

محاولة جديدة.. تقدم جديد في محادثات الهدنة بقطر

من أجل حفظ ماء الوجه.. بلينكن في جولة جديدة بالمنطقة لوقف إطلاق النار

الإرهاب بالجنس.. عُمدة نيويورك مُتهم بالاغتصاب

بحضور الزعيم كيم.. كوريا الشمالية تختبر قاذفات صواريخ ضخمة

ضد التطلعات الصينية.. الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالدفاع عن الفلبين

رسالة مشتركة.. الاتحاد الأوروبي يتجه للحد من اعتماده على واردات الأسلحة الأمريكية