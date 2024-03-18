رئيس زراعة الشيوخ يطالب بالتوسع فى إنشاء فروع للجامعات الأجنبية لاستيعاب الطلاب

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية التوسع فى إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر، بالإضافة إلى الجامعات الخاصة والأهلية، قائلا: لدينا عدد كبير من المدن الجديدة التى تساعد على إنشاء تلك الفروع للجامعات الأجنبية والجامعات الخاصة، وذلك لاستيعاب الطلاب المصريين الذين يرغبون فى الدراسة بالخارج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح خطة الحكومة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، بحضور سها جندي، وزير الهجرة.

وقال الجبلى، إنه لابد أن يكون لدينا خطة لاستيعاب هؤلاء الطلاب، طالما أن يرغبون فى الدراسة بجامعات الخارج، بسبب المجموع أو التخصص، مشيرا إلى أن قيام الدولة بتوفير ذلك التعليم لهم داخل مصر، سوف يوفر العملة الصعبة التى يحتاجها هؤلاء الطلاب للدراسة بالخارج، ويتم إنفاقها داخل مصر بدلا من انفاقها فى الخارج.

ووجه الجبلى، سؤالا للحكومة، حول تبعية ملف الطلاب الدارسين بالخارج، هل وزارة الخارجية ممثلة في السفارات أم وزارة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج أم وزارة التعليم العالي، مشددا على ضرورة تحديد جهة وحصر عدد هؤلاء الطلاب، وبالتالي تحديد خطة الاستفادة منهم لصالح الدولة ودعم انتمائهم لوطنهم، باعتبارهم ثروة قومية.