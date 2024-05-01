تنظيم الاتصالات يوفر التغطية بخدمات الصوت والإنترنت بـ63 قرية بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الأول لعام 2024 (الفترة من يناير إلى مارس 2024).

فيما يلي إجمالي أعداد المناطق “المدن والأحياء” التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر يناير 2024:

• فودافون: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 23 منطقة خلال شهر مارس لعام 2024 مقارنًة بعدد 30 منطقة خلال شهر يناير لعام 2024.

• أورنج: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 27 منطقة خلال شهر مارس لعام 2024 مقارنًة بعدد 29 منطقة خلال شهر يناير لعام 2024.

• اتصالات: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 17 منطقة خلال شهر مارس لعام 2024 مقارنًة بعدد 19 منطقة خلال شهر يناير لعام 2024.

• وي: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 35 منطقة خلال شهر مارس لعام 2024 مقارنًة بعدد 48 منطقة خلال شهر يناير لعام 2024.

فيما يلي إجمالي أعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات البيانات خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر يناير 2024:

• فودافون: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم، تم رصد تحسن ملحوظ في عدد المناطق المتأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات لتبلغ منطقتين خلال شهر مارس لعام 2024 مقارنة بعدد 4 مناطق متأثرة خلال شهر يناير لعام 2024.

• أورنج: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم، لوحظ ثبات عدد المناطق المتأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات لتبلغ منطقتين خلال شهري مارس ويناير لعام 2024.

• اتصالات: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم، لوحظ ثبات عدد المناطق المتأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات لتبلغ 3 مناطق خلال شهري مارس ويناير لعام 2024.

• وي: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم، لم يتم رصد أي مناطق متأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات خلال الربع الأول لعام 2024.

إجراءات اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين:

1. تغريم مقدمي خدمات المحمول 33 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول لعام 2024

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتغريم مقدمي خدمات المحمول بمبلغ 33 مليون جنيه مصري عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال الربع الأول من عام 2024.

2. اعتماد 743 محطة محمول جديدة خلال الربع الأول لعام 2024

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 743 محطة تغطية جديدة خلال الربع الأول لعام 2024 بنسبة زيادة قدرها 7% مقارنة بالربع الأول لعام 2023 مما يساهم في تكثيف التغطية وتحسن مؤشرات جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.

3. تنفيذ حملات لإزالة مقويات الإشارة غير الشرعية بمختلف أنحاء الجمهورية لتحسين جودة الخدمة

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتكثيف مجهوداته في تنفيذ حملات لإزالة مقويات الإشارة غير الشرعية التي تؤثر على جودة خدمات الاتصالات بمختلف أنحاء الجمهورية حيث تمت إزالة 705 أجهزة غير شرعية خلال الربع الأول لعام 2024.

4. توفير التغطية بخدمات الصوت ونقل البيانات بقرى حياة كريمة والطرق والمناطق النائية.

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتوفير التغطية بخدمات الصوت ونقل البيانات باستخدام شبكات التليفون المحمول لعدد 63 قرية مدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، 11 منطقة نائية، 7 طرق خلال الربع الأول من عام 2024.