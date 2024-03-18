الأم المثالية من دمياط: ربيت أبنائي بعد فقدان الأب والزوج.. وابنتي طبيبة مثالية مرتين

قالت عزة مجاهد فريخة الأم المثالية على محافظة دمياط، إنها تعمل في بريد دمياط، وعلمت باختياري الأم المثالية عن طريق الاتصالات عبر الهاتف المحمول وكنت وقتها في عملي وكان هاتفي مغلق وعندما قمت بفتح الهاتف تلقيت التهنئة من الجميع ومن زملائي ومن الصحفيين .

وأضافت الأم المثالية، أنا أرملة منذ 30 عاما وأبلغ من العمر 59 عاما وعلى مشارف أن أخرج على المعاش وتكريمي قبيل خروجي تكريم ليس بعده تكريم .

وأكملت أنا الابنة الصغرى في اخوتي وتوفى والدي وانا ابلغ من العمر 15 عاما وأكملت دراستي حتى حصلت على دبلوم المدارس التجارية .

وتزوجت بعد وفاة والدي بقرابة 7 سنوات بشاب بسيط حاصل على بكالوريوس تجارة ويعمل موظفا حكوميا، وكانت الحياة هادئة حتى توفى زوجي في حادث سيارة وأنا حامل في الشهر الثاني ليترك لي ثلاثة أبناء الابنة الأولى خمسة سنوات والابنة الثانية 3 سنوات والابن الثالث الذي كنت حامل فيه.

وتابعت: تركت أسرة زوجي بعد خلافات على الميراث وساعدني أشقائي في شراء قطعة أرض وقمت ببناء منزل عليها وربيت أبنائي وأصبحت ابنتي الأولى طبيبة بل حصلت على لقب الطبيبة المثالية مرتين وحصلت ابنتي الثانية على ليسانس آداب وتربية، وتخرج ابني الثالث من كلية الشريعة والقانون وجميعهم تزوجوا وأصبحوا شخصيات ناجحة.

واختتمت قائلة: “أنا الآن سعيدة بأبنائي وجميعهم يعيشون معي هم وأحفادي وسعيدة أنني استطعت الحفاظ عليهم وإقامة أسرتي والدفاع عنهم حتى أصبحوا شخصيات ناجحة على المستوى الأسري والاجتماعي والعملي”.