الزهور يحصد كأس منطقة القاهرة لكرة اليد بفريقي 2008 و2012

توج نادي الزهور بكأس منطقة القاهرة لكرة اليد بفريقي 2008 أ بنات و2012 أ بنين.

وحصد فريق 2008 أ بنات لكرة اليد بنادي الزهور، كأس منطقة القاهرة، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على نادي مدينة نصر بنتيجة 27/34 في المباراة التي أقيمت بينهما على الصالة المغطاة بنادي الزهور بحضور المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي الذي وجه التهنئة للاعبات ولاسرهم اصحاب المجهود الكبير.

وحقق فريق 2008 أ بنات لكرة اليد بنادي الزهور، موسم مميز حيث سبق له التتويج بكأس السوبر.

وتضم قائمة فتيات الزهور مواليد 2008 كلا من: إسراء محرم، مريم محرم، حبيبه محمود، زينة محمود، حبيبة صلاح، حبيبة طلعت، حبيبة وائل، ملك عمرو، ملك المقدم، نور باسم، نور جمال، جنى أحمد، لجين عمر، جومانة حازم، ريتاج محمد، سما أحمد، سلمى علي، لامار محمود، هانيا هاني، نيجار عماد، حبيبة أسامة، ليلي فؤاد، روان درويش.

ويضم الجهاز الفني: رئيس الجهاز هشام قدري، رئيس قطاع الناشئات حسين وهبة، مدرب الفريق احمد جمعة، مساعد المدرب وليد عبد القادر، مدرب الحراس مهند فتحي، إدارية الفريق سهام.

وكان 2012 أ بنين لكرة اليد قد توج ايضا بكأس منطقة القاهرة لمرحلته بعد الفوز على نادي الشمس بنتيجة 18/20 في المبارة النهائية التي أقيمت بينهما على ملاعب نادي الزهور.