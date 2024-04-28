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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يترأس قداس أحد الشعانين بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

ارشيف
ارشيف
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ترأس الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الأحد، قداس أحد الشعانين وصلوات الجناز العام، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بمشاركة الأباء كيرلس مكسيموس والأب يوحنا صموئيل راعيا الكاتدرائية وشمامسة وشعب الكاتدرائية. 
 حيث بارك الأنبا باسيليوس أغصان السعف مهنئأ شعب الكاتدرائية بأحد الشعانين، وألقى الأنبا باسيليوس العظة بعنوان (ارتجت المدينة)، وعقب القداس الإلهي ترأس الأنبا باسيليوس صلاتى الجناز العام والبصخة المقدسة بحضور الآباء راعيا الكاتدرائية.
 الجدير بالذكر تأتي هذه الزيارات في إطار حرص الأنبا باسيليوس على مشاركة شعب الكاتدرائية فرحتهم بالأعياد.

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