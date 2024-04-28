حملة إشغالات مكبرة بحي التبين للتصدي لجميع أنواع المخالفات

قام حي التبين بقيادة الدكتور احمد ابراهيم القزاز، رئيس الحى بالتعاون مع مفتش تموين التبين عماد كمال ومدير المتابعة الميدانية ومشرفين المربعات وادارة الاشغالات والمحلات والاجهزة المعنيه بحملة صباحية تمكنت الحملة من رفع الاشغالات المخالفة لشروط الترخيص واعادة المظهر الحضارى للشوارع والميادين، وجرى التنبيه على المحال والاكشاك بعدم وضع الاشغال وتحرير محاضر تموين، عدد ٤ محاضر تموين لمخابر مخالفة ليكون الإجمالي منذ حملات الاسبوع ٢٢محضر مخالفة متنوعة ما بين مخالفة وزن واسعار وعدم وجود فواتير واستخدام أنابيب صغيرة مخالفة للقانون وعدد ٣ محاضر اشغال طريق ليكون الإجمالي من بداية الحملة ١٠محاضر اشغال طريق ومصادرة عدد كبير من الاشغالات ومصادرها بمخازن الحى.

كما شملت الحملة شارع الحكر البحرى الرئيسى وشارع الترام وشارع السوق بالحكر البحرى وجرى مصادرة المضبوطات بمخازن الحى في اطار شن حملات يومية لفرض الانضباط واحكام السيطرة علي المخالفين وانتظام حركة سير المواطنين والحركة المرورية بالشوارع وجارى استكمال الاعمال .

يأتي ذلك في اطار تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بضرورة شن حملات أشغالات وفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الاعمال المخالفة للقانون والالتزام بالاجراءات الاحترازية ورصد وضبط المخالفين واتخاذ كافه الاجراءات القانونية لردع المخالفين .