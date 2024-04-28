بث مباشر.. الإعلان عن الجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر" بأبو ظبي

انطلق منذ قليل حفل الإعلان عن الجائزة الكبرى، للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر في دورتها الـ 17 بأبو ظبي، وذلك بحضور كبير من قبل الأدباء والمثقفين في العالم العربية، ومجموعة كبيرة من الأدباء والمثقفين وبعض الفائزين بالجائزة في الستوات السابقة.

وأعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية عن روايات القائمة القصيرة في دورتها السابعة عشرة، وهي، "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" لأحمد المرسي، و"سماء القدس السابعة" لأسامة العيسى، و"قناع بلون السماء" لباسم خندقجي، و"باهبل: مكة Multiverse 1945-2009" لرجاء عالم، "خاتم سليمى" لريما بالي و"الفسيفسائي" لعيسى ناصري، سيُعلن عن الرواية الفائزة في أبو ظبي، اليوم الأحد 28 أبريل 2024.

وجرى الإعلان عن القائمة القصيرة في مؤتمر صحافي عُقد في الرياض، حيث كشف نبيل سليمان، رئيس لجنة التحكيم، عن العناوين المرشحة للقائمة، وشارك في المؤتمر أعضاء لجنة التحكيم، حمور زيادة الكاتب والصحفي السوداني، وسونيا نمر كاتبة وباحثة وأكاديمية فلسطينية، وفرانتيشيك أوندراش، أكاديمي من الجمهورية التشيكية، ومحمد شعير، ناقد وصحفي مصري، بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمناء، ياسر سليمان، و منسقة الجائزة، فلور مونتانارو.

تضم القائمة القصيرة لدورة الجائزة العالمية للرواية العربية السابعة عشرة كاتبتان وأربعة كتّاب من خمسة بلدان عربية، تتميز رواياتهم بالتنوع في المضامين والأساليب وتعالج قضايا راهنة وهامة.

يجري الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة بالدورة السابعة عشرة للجائزة العالمية للرواية العربية في احتفالية تقام في أبو ظبي، اليوم الأحد 28 أبريل 2024، وتبث افتراضياً.

تهدف الجائزة العالمية للرواية العربية إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسة أخرى ونشرها.

ومن بين الروايات الفائزة بالجائزة التي صدرت مؤخراً أو ستصدر قريباً بالإنجليزية، رواية "دفاتر الورّاق" لجلال برجس (الفائزة بالجائزة عام 2021 والتي صدرت في ديسمبر 2022 عن دار إنترلينك)؛ و"خبز على طاولة الخال ميلاد" لمحمد النعّاس (الفائزة بالجائزة عام 2022 والتي ستصدر في ربيع 2024 عن دار هاربر فيا).

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(308) International Prize for Arabic Fiction Winner Announcement - YouTube