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الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

سامسون يضيف للزمالك الهدف الثاني في شباك دريمز الغاني

الزمالك
الزمالك
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أضاف سامسون أكينيولا هدف الزمالك الثاني في شباك دريمز الغاني في الدقيقة 27  في اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ستاد بابا يارا بكوماسي في  الاياب دور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية  

وأحرز حمزة المثلوثي  الهدف الأول للأبيض  في الدقيقة 12 من عمر اللقاء 

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد باستاد بابا يارا بكوماسي. 

ويضم التشكيل كل من: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر. خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو". خط الهجوم: سيف الجزيري – سامسون أكينيولا. 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد وياسر حمد ومصطفى الزناري ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمد عاطف وترافيس موتيابا وسيد عبد الله "نيمار" وناصر منسي.

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