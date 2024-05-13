ضبط 14 طن دواجن وأسماك ورنجة وفسيخ فاسد بالقاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

ووجه محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأي مخالفة ، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قادت عدة حملات على الأسواق خلال هذا الأسبوع تمكنت خلالها من ضبط ١٤ طن مقطعات ومصنعات لحوم ، ومفروم، وكبدة، وبرجر، ودواجن ،وأسماك، ورنجة وفسيخ غير صالحة، بالإضاقة إلى ١٥ طن مضبوطات مخالفة للمواصفات وصالحة للإستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير ٤٢ محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على مدار اليوم حفاظًا على صحة المواطنين .