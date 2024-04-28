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الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. مصر تكثف جهودها للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الإثنين 29 أبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس: ما تم إنجازه فى مصر يفوق الخيال 

السيسي يفتتح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية لتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا

مسئولون أمريكيون: تل أبيب انتهكت القانون الدولي في غزة

كييف في مأزق.. رئيس الأركان الأوكرانى: الوضع العسكرى معقد ويميل إلى التفاقم

مصر تكثف جهودها للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

حرب غزة تهدد التعاون العسكري بين فرنسا وإسرائيل

المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين مستمرة فى الجامعات الأمريكية.. واعتقال المئات من الطلاب

41454 شهيدًا ومفقودًا فلسطينيًا منذ بدء العدوان 

3 مناطق بإسرائيل يستهدفها حزب الله

العدد
مصر وقف اطلاق النار غزة السيسي حرب غزة