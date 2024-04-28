أمير الكويت وولي عهد السعودية يبحثان سبل دعم وتعزيز وتطوير العلاقات الوطيدة بين بلديهما

بحث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية - على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة السعودية "الرياض" - العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين،وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - اليوم / الأحد /- أنه تم خلال إلقاء التأكيد على دفع العلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب وتوسيع أطر التعاون بين البلدين الشقيقين وتعزيز التكامل الراسخ والوثيق بينهما في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة كما تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونقل أمير الكويت - خلال اللقاء - تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية راجيا من الباري عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية ويحفظه بكرم عنايته وأن يسبغ على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.