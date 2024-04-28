وزيرا خارجية الأردن وتركيا يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني،أيمن الصفدي، اليوم "الأحد" مع نظيره التركي هاكان فيدان، مباحثات موسعة في إطار عملية التشاور والتنسيق المستمرة إزاء تطورات الأوضاع في غزة.

وبحث الصفدي وفيدان - على هامش أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه السعودية-، الجهود المستهدفة لوقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

وأكد الصفدي،أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين،هو السبيل الوحيد لحماية المنطقة من تفاقم الصراع، وضمان الأمن والسلام للفلسطينيين وإسرائيل وللمنطقة برمتها.

كما بحث الوزيران، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية،عددا من القضايا الثنائية والإقليمية.