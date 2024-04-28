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الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الزمالك ضد دريمز .. "المثلوثي" يتقدم للأبيض في الدقيقة 12

مدرب الزمالك
مدرب الزمالك
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 تقدم حمزة المثلوثي لاعب فريق الزمالك بهدف للأبيض في شباك دريمز الغاني ضمن إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الدقيقة 12 من عمر اللقاء الذى يجمع الفريقين حالياً على ستاد بابا يارا بكوماسي. 

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد باستاد بابا يارا بكوماسي. 

ويضم التشكيل كل من: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر. خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو". خط الهجوم: سيف الجزيري – سامسون أكينيولا. 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد وياسر حمد ومصطفى الزناري ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمد عاطف وترافيس موتيابا وسيد عبد الله "نيمار" وناصر منسي.

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