العثمانيون ينتصرون والولايات المتحدة تعلن الحرب.. أبرز أحداث 28 أبريل

تمر علينا اليوم الأحد الموافق 28 شهر أبريل، العديد من الأحداث السياسية والفنية الهامة، ومن أبرزها، انتصار العثمانيين بقيادة مصطفى داي، على سلطان فاس إسماعيل الكبير في "معركة جدوية" وجاء ذلك عام 1700، وأسفرت المعركة عن موت ٣٠ ألف جندي من جنود سلطان فاس إسماعيل الكبير.

أبرز أحداث 28 أبريل:

1192 - الحشاشون يغتالون ملك مملكة بيت المقدس المنتخب كونراد وذلك أثناء الحملة الصليبية الثالثة.

والتي قتل من الفاسيين فيها 30 ألفًا.

1883 - افتتاح بنك اليابان.

1908 - أول 780 مهاجر ياباني يغادرون من ميناء كوبه إلى البرازيل.

1917 - الولايات المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

1926 - أحمد نامي بك يتولى رئاسة سوريا.

1929 - ملك العراق فيصل الأول يكلف توفيق السويدي بتشكيل وزارة جديدة وذلك عقب تعيين كلبرت كلايتن مندوبًا بريطانيًا ساميًا في العراق.

1939 - أدولف هتلر يعلن إلغاء ميثاق عدم الاعتداء الذي سبق أن وقعه مع بولندا.

1945 – بدأ جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية فلسطين.

1945 – إعدام الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني رميًا بالرصاص بعد قيادته الخاسرة لإيطاليا في الحرب العالمية الثانية.

1951 - الدكتور محمد مصدق يتولى رئاسة الوزارة في إيران.

1952 - نهاية الاحتلال الأمريكي لليابان بتوقيع معاهدة السلام مع اليابان في سان فرانسيسكو.

1969 - الرئيس الفرنسي شارل ديغول يستقيل من منصبه ويعلن اعتزاله للعمل السياسي وذلك عقب الاضطرابات الاجتماعية والطلابية التي شهدتها فرنسا عام 1968.

1993 - الخطوط الجوية الأمريكية تسمح لأول مرة في تاريخها للمرأة بقيادة طائِراتها.

2009 - الرئيس الأمريكي باراك أوباما يختار العالم الحائز على جائزة نوبل أحمد زويل ضمن مجلسه الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا.



كما شهد اليوم ميلاد العديد من الشخصيات المؤثرة دوليا ومنهم:

1838 - توبياس ميخائيل كايل آسر، قانوني هولندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1911.

1884 - إدوارد بينش، رئيس تشيكوسلوفاكيا الثانى.

1889 - أنطونيو سالازار، رئيس وزراء البرتغال.

1906 - كورت غودل، عالم رياضيات نمساوي.

1926 - هاربر لي، روائية أمريكية.

1930 - جيمس بيكر، وزير خارجية الولايات المتحدة.

1937 - المشير. صدام حسين، رئيس العراق الخامس.

1941 – كارل باري شاربلس، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2001.



ميلاد فنانين ومشاهير

يعد من أبرز الفنانين والمشاهير الذين ولدوا. في هذا اليوم هم:

1941 – نور الشريف، ممثل مصري.

1960 - والتر زينغا، لاعب ومدرب كرة قدم إيطالي.

1966 - علي رضا بهلوي، نجل شاه إيران محمد رضا بهلوي.

1970 - دييغو سيميوني، لاعب ومدرب كرة قدم أرجنتيني.

1972 - ملاك الخالدي، ممثلة إماراتية.

1974 – بينيلوب كروز، ممثلة إسبانية.

1980 - شمس، مغنية سعودية.

1981 – شهاب كنكوني، حارس مرمى كرة قدم كويتي.

1981 – جيسيكا ألبا، ممثلة أمريكية.

1983 – هبة السيسي، ممثلة وعارضة أزياء مصرية.

1983 – روجر جونسون، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1985 - تتيانا، ممثلة لبنانية.

1986 - سارة الهاني، مغنية لبنانية.