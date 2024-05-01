الرئيس السيسي يودع أمير الكويت عقب زيارته مصر ( فيديو وصور)

ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي قام بزيارة جمهورية مصر العربية، وتم عقد مباحثات بين الزعيمين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت، والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية.

