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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الرئيس السيسي يودع أمير الكويت عقب زيارته مصر ( فيديو وصور)

الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير الكويت
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ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي قام بزيارة جمهورية مصر العربية، وتم عقد مباحثات بين الزعيمين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت، والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي أمير دولة الكويت