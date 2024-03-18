حالة الطقس| سقوط أمطار بأسوان والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

تعرضت محافظة أسوان، منذ قليل لسقوط أمطار حيث أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رفع درجة الاستعداد وتجهيز غرفة العمليات الرئيسية، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية، موجهاً الجهات المختصة بسرعة الإعداد كل فى مجال تخصصه لضمان التدخل والتعامل السريع والسيطرة على أي تداعيات سلبية في حدوث أي أمطار غزيرة أو سيول، وهو الذى يتوازى مع التواصل بمركز الأرصاد الجوية لتحديد المواقع المحتملة لسقوط الأمطار ودرجتها ومدى خطورتها .

وكان محافظ أسوان قد أوضح أمس بأنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم غلق حركة الملاحة الجوية بمطارى أسوان وأبو سمبل الدولى ، بالإضافة إلى وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى أبو سمبل ، وأيضاً ببحيرة ناصر وذلك نظراً لما ترتب على العاصفة الترابية التي شهدتها محافظة أسوان من انخفاض مستوى الرؤية .

ووجه المحافظ إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقي المركبات والسيارات بالطرق السريعة بالتهدئة، وتوخى الحذر ، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبو سمبل السياحى ، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة .

وأوضح أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى حيث أنه فى حالة انخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعاً حركة الطرق طبقاً لحالة الطقس ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً باول.