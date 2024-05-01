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الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

موعد تشييع جثمان والدة ريم أحمد

ريم أحمد مع والدتها
ريم أحمد مع والدتها
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كشفت الفنانة ريم أحمد عن موعد ومكان تشييع جثمان والدتها التي فارقت الحياة بشكل مفاجئ، صباح اليوم.

وكتبت ريم أحمد عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك": "صلاة الجنازة اليوم ظهرًا في مسجد السيدة نفيسة والدفن في مقابر المجاورين بطريق صلاح سالم، لا أراكم الله مكروها".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير على المنشور، وتوالت عليها التعليقات متمنين لوالدتها الرحمة والمغفرة، ومن أبرز هذه التعليقات: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبركم ويسكنها الفردوس الأعلى يا رب، البقاء لله يا ريم ربنا يرحمها ويغفرلها ويثبتها عند السؤال وينور قبرها ويجعله روضة من رياض الجنة ويجعلها أسعد لياليها يارب العالمين ويصبر قلبك ع فراقها يا حبيبتي يارب، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

وفي هذا السياق، أعلنت الفنانة ريم أحمد عن خبر وفاة والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي السيدة الفاضلة فاتن الراعى.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة.. ولا نراكم في مكروه".

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